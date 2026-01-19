@ML – Infortunio Saelemaekers, risentimento all’adduttore sinistro: le ultime

Saelemaekers è uscito non al meglio da Milan-Lecce e oggi gli esami hanno confermato il problema. I dettagli

Non arrivano buone notizie da Milanello per quello che riguarda le condizioni di Alexis Saelemaekers. Nel nostro ultimo video su YouTube nel post gara di Milan-Lecce vi avevamo parlato di una situazione da monitorare. Il belga è infatti uscito dal campo, a fine gara, con il sostegno fisico di Maignan perché faceva fatica a camminare bene e sentiva ovviamente dolore. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi hanno confermato tutto: risentimento all’adduttore sinistro per Saelemaekers, da monitorare in settimana quella che sarà l’evoluzione clinica. Come al solito dalla società non arrivano indicazioni dettagliate in merito al problema ma si parla solo di risentimento. Ed è quindi difficile stabilire i tempi di recupero. Vedremo cosa accadrà nel corso della settimana. Per fortuna il Milan ha tempo tutta la settimana per poterlo recuperare. Si gioca infatti domenica sera contro la Roma, partita chiave per la stagione ed è fondamentale che Saelemaekers, uno dei giocatori più importanti della squadra (assist ieri per Fullkrug), ci sia.