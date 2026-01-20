Ansia Saelemaekers, tutto sui tempi di recupero: c’è un precedente

Le ultimissime notizie relative all’infortunio dell’esterno belga. Il calciatore deve fare i conti con un guaio muscolare

Le condizioni di Alexis Saelemaekers preoccupano i tifosi rossoneri, che temono di non vederlo in campo nel delicato match contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Un match, contro una squadra in saluta e in fiducia, come quella di Gian Piero Gasperi, che può rappresentare uno snodo fondamentale della stagione.

Il ventiduesimo turno di Serie A, infatti, si aprirà con l’Inter che ospiterà il Pisa tra le mura amiche di San Siro. Prima di Roma-Milan ci sarà inoltre Juventus-Napoli a Torino. Incroci che inevitabilmente delineranno la classifica, con i nerazzurri che potrebbero allungare.

Avere tutta la rosa a disposizione e poter schierare la miglior formazione sarebbe, dunque, fondamentale per il Diavolo. Massimiliano Allegri, però, deve fare i conti con le condizioni precarie di diversi giocatori: Chris Pulisic non è al 100%, come d’altronde Rafa Leao.

Il dubbio più grande, però, è rappresentato, come detto, da Alexis Saelemaekers. Il belga è stato costretto a lasciare il campo anzitempo, nella gara contro il Lecce, dopo essere stato decisivo con il suo assist per la testa di Fullkrug, per un risentimento all’adduttore sinistro.

Il Milan, nella giornata successiva, si è limitato a comunicare ciò, aggiungendo che l’evoluzione clinica sarà monitorata nel corso della settimana.

Milan, il punto su Saelemaekers

Le porte ad una sua convocazione non sono state chiuse del tutto, ma l’esperienza recente ci fa pensare che le possibilità di assenza sono maggiori rispetto a quelle di esserci.

Venerdì sarà il giorno in cui avremo maggiori certezze, ma non si respira grande ottimismo. D’altronde nel recente passato Rafa Leao, per un risentimento muscolare all’adduttore (patito nella partita contro il Torino), fu costretto a saltare le gare contro il Sassuolo e il Verona in campionato e il Napoli in Supercoppa Italiana, tornando poi il 2 gennaio, a quasi un mese dallo stop.

Con i problemi musculare serve cautela e il Milan, giustamente, ha dimostrato di averne tanta. Il belga potrebbe, dunque, saltare la Roma e non solo. Qualora dovesse succedere, chi lo sostituirebbe? La logica porta chiaramente ad Athekame, che anche contro il Lecce è subentrato dalla panchina prendendo il suo posto. Immaginare qualcosa di diverso, al momento, appare complicato: non è da escludere, però, che si decida di cambiare modulo passando ad un 4-4-2, con Loftus-Cheek esterno, o ad un 4-3-3, con il tridente Leao, Fullkrug e Pulisic