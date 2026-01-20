Milan, c’è ancora distanza: affare a rischio

Rischia seriamente di saltare l’affare fra il Milan e un’altra società: era tutto impostato per l’attaccante, ma la distanza è troppa

Il Milan è da tempi non sospetti sulle tracce di Andrej Kostic, l’attaccante giovanissimo del Partizan Belgrado. Poche settimane fa l’affare sembrava ben impostato e pronto per essere chiuso, ma a quanto pare le cose si sono poi complicate. L’accordo con il giocatore e il suo entourage c’è da molto tempo; manca, invece, quello fra le due società. Da un lato, la società serba chiede 10 milioni per liberare il suo gioiellino. Dall’altra c’è un Milan che non vuole andare oltre i 5-6 milioni. Come spiega Matteo Moretto in un tweet di poco fa, c’è ancora quindi distanza fra le parti. Questo fa pensare che l’affare è a forte rischio e potrebbe saltare.

Kostic è un classe 2007 e in patria è molto stimato. In molti per caratteristiche lo paragonano a Dusan Vlahovic della Juventus (che tra l’altro potrebbe ritrovare proprio al Milan il prossimo anno). L’idea dei rossoneri era quella di acquistarlo subito per fargli fare poi la spola fra Milan Futuro e prima squadra, ma per adesso, come abbiamo visto, le cose si stanno complicando e non poco. Vedremo se la società insisterà e, soprattutto, se alzerà l’offerta per acquistare questo ragazzo. Intanto i tifosi si chiedono perché questo tipo di investimento sì e invece un difensore per la prima squadra e per alzare il livello in questo gennaio no.