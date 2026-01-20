Palestra al Milan in estate: tripla richiesta dell’Atalanta

L’esterno oggi al Cagliari piace tantissimo ai rossoneri, ma anche all’Inter e alla Juve. Il possibile affare tra il Diavolo e la Dea

Dopo una stagione all’inferno, il Milan non può certo permettersi di fallire la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri non vuole sentir parlare di Scudetto: è presto per farlo, ma giocare la competizione europea più prestigiosa è un obbligo per un club come quello rossonero.

L’obiettivo è chiaro. Un obiettivo da non fallire per riuscire a crescere e guardare al futuro da big. Ora la qualificazione in Champions, secondo i calcoli di Massimiliano Allegri, è distante 28 punti. Ad oggi, in base al cammino delle squadre di testa, secondo il tecnico livornese, serviranno 74 punti per tornare a vivere il sogno della coppa dalle grandi orecchie. A marzo, come sottolinea sempre Allegri, sarà più chiaro capire se il Milan potrà lottare anche per altro.

La Champions è ovviamente fondamentale per tornare a vivere un calciomercato da big. In estate il Diavolo sarà chiamato ad allungare una rosa che appare davvero corta. Igli Tare dovrà così muoversi per tempo per riuscire a portare a casa il prima possibile gli obiettivi prefissati.

Il tanto atteso centravanti potrebbe essere davvero Dusan Vlahovic, per il quale i dialoghi non si sono mai interrotti, ma serve ben altro. Oltre al centrale di esperienza, che allunghi la rosa, il Milan sarà chiamato ad acquistare un esterno basso di difesa.

Milan, ecco Palestra: le richieste dell’Atalanta

Un terzino destro puro, che può giocare da quinto, ma che possa permettere al Diavolo di schierarsi a quattro, mantenendo alta la qualità.

Un nome cerchiato in rosso sulla lista di Igli Tare c’è ed è quello di Marco Palestra. Classe 2005, come Davide Bartesaghi, che sta vivendo una grandissima stagione a Cagliari.Il giocatore è di proprietà dell’Atalanta, pronta ad ascoltare proposte superiori ai 25 milioni di euro.

I due club hanno dimostrato nel recente passato di avere ottimi rapporti e trovare un accordo potrebbe non essere così complicato. Presto le parti si parleranno, anche perché c’è da capire cosa ne sarà di Musah, che con Palladino sta finalmente trovando spazio.

I bergamaschi, per il dopo Ederson, destinato a fare le valigie, sono pronti a chiedere informazioni per Ricci e Jashari, che il Milan però ritiene incedibili. Attenzione così al profilo di Athekame, seguito in passato dagli scouts bergamaschi, che può diventare la pedina di scambio (più un importante conguaglio) per Palestra.