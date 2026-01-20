Sportmediaset – Sorpresa Milan, il difensore in prestito secco si avvicina

Secondo Sportmediaset, i rossoneri sarebbero vicini all’acquisto di un difensore centrale in prestito. Tutti i dettagli

Il Milan si sta avvicinando all’arrivo di un nuovo difensore centrale. A rivelarlo è Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset ed esperto di mercato. I rossoneri starebbero facendo dei passi in avanti per l’acquisto di Diego Coppola dal Brighton. L’affare si dovrebbe fare in prestito secco. Il difensore si è trasferito in Premier League dall’Hellas Verona la scorsa estate per una cifra intorno ai 10 milioni. Prima del suo passaggio in Inghilterra, i rossoneri si erano interessati con una richiesta di informazioni, ma alla fine l’ha spuntata il Brighton con un’offerta economica più alta. Ora il suo nome è tornato di moda in questo gennaio. Coppola spinge per tornare in Italia: non si è trovato bene in Inghilterra e vorrebbe rientrare in patria. C’erano stati dei contatti ad inizio gennaio e ora, a quanto pare, l’affare starebbe prendendo corpo.

Milan vicino a Diego Coppola, i dettagli

Classe 2003, Coppola è un difensore centrale di grande fisicità ma anche veloce di gambe e di pensiero. Con l’Hellas Verona, squadra nella quale è cresciuto nelle giovanili, si è messo in luce con delle ottime prestazioni che hanno attirato l’interesse del Brighton, da sempre molto attento a profili giovani e di talento da lanciare ad alti livelli con una valorizzazione tecnica ed economica. L’acquisto l’estate scorsa per poco più di 10 milioni però non ha dato i risultati sperati. Finora ha giocato pochissimo: solo 5 presenze in Premier League, per un totale di 9 presenze considerando tutte le competizioni (542 minuti). Da qui la voglia di tornare in Italia per riprendere al meglio il percorso di crescita. Il Milan, che aveva già mostrato interesse la scorsa estate, si è fatto avanti.

Sappiamo che, in questa sessione, i rossoneri non hanno budget a disposizione da investire, per questo si muove solo per trattative a costo zero. Fullkrug è arrivato con queste modalità, con il solo pagamento di metà dello stipendio fino a giugno. Lo stesso Furlani e Tare vogliono fare con Coppola, così da garantire ad Allegri un altro difensore per aumentare le rotazioni e dare al tecnico un’altra risorsa nel reparto. Tomori, Gabbia e Pavlovic continueranno ad essere i titolari, ma De Winter si sta ritagliando il suo spazio, e lo sta facendo molto bene, e nel frattempo c’è Odogu che cresce. A Cagliari abbiamo anche visto Bartesaghi nel ruolo di braccetto a sinistra, cosa che può fare per caratteristiche. Coppa si aggiungerebbe alla lista per un acquisto che sarebbe certamente interessante anche in ottica futura ma che non rispecchia ciò che chiedeva Allegri, e cioè un difensore pronto che possa alzare il livello.