ESCLUSIVO Longo: “Triplo affare per il Milan, domani le visite mediche”

Le ultime notizie sul mercato dei rossoneri con il giornalista di Calciomercato.com. Ecco cosa ha detto

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Il Milan è fermo all’acquisto di Fullkrug e in questi ultimi giorni qualcosa può ancora succedere.

E’ questa, almeno, la speranza del tifoso rossonero. Per fare il punto della situazione, la redazione di MilanLive.it, ha intervistato Daniele Longo. Con il collega di Calciomercato.com si è parlato di Ruben Loftus-Cheek e Coppola, oltre che del grande affare per l’estate in attacco. Il Milan è in pole per il giocatore.

Milan, gli affari per Oddo: non solo Onstein

Daniele Longo ha poi fatto il punto per quanto riguarda la situazione legata al Milan Futuro. La squadra di Oddo è pronta ad accogliere un nuovo giocatore: “E’ stato preso Onstein dal Jong Genk. Operazione per il Milan Futuro. Visite mediche programmate per domani”. Scrive Longo sul proprio profilo X

“Credo che arriveranno altri due giocatori dall’estero a basso costo ma di buona prospettiva – prosegue in diretta a MilanLive.it il giornalista esperto di calciomercato -. Onstein, preso a 200-300mila euro – va a sostituire Mattia Dutu. L’idea del Milan è quello di iniziare a costruire per il futuro, in cui dovrebbe giocare in Serie C. Ci sono buone possibilità di essere ripescato se non dovesse salire direttamente.”

C’è inoltre il discorso Kostic di cui si sta tanto parlando – “Io manterrei la fiammella viva. E’ vero che c’è distanza tra le parti, ma mi risulta, che il giocatore dopo aver raggiunto l’accordo sta spingendo affinché il Partizan accetti l’offerta. Gli è stato prospettato sei mesi di Milan Futuro e un po’ di prima squadra. Dall’anno prossimo, poi l’inserimento nell’organico di Allegri. Su Kostic, dunque, manterrei i riflettori ben accesi”