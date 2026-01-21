Leao al Milan a vita: arriva la firma sul rinnovo

Il portoghese è sempre più una bandiera del Diavolo. Attesa la fumata bianca per il prolungamento del contratto

Otto gol e due assist per Rafa Leao. E’ questo il bilancio dell’attaccante portoghese fino a questo momento. Il calciatore, con la numero dieci sulle spalle, non sta vivendo un ottimo periodo dal punto di vista fisica.

I guai agli adduttori, che lo hanno fermato a Torino, facendogli saltare le gare contro il Sassuolo, il Verona e il Napoli in Supercoppa Italiana, non sono del tutto spariti e lo stanno condizionando parecchio.

Massimiliano Allegri e il suo staff lo stanno gestendo per evitare la pubalgia, ma il Leao ammirato nelle ultime partite non è il solito calciatore brillante, capace di saltare gli uomini con facilità.

In queste gare si sta mettendo in mostra un giocatore diverso, più maturo mentalmente, capace di rimanere dentro il match, nonostante le sue condizioni precarie. Così Rafa Leao è riuscito ad essere decisivo grazie alla sua classe: l’assist per Rabiot, a Como, è un vero e proprio gioiello. Contro il Lecce, si è sacrificato molto, dando diversi spunti in profondità, senza mai essere servito. Contro il Cagliari e il Genoa, invece, erano arrivati i gol determinanti.

Leao sta maturando e il tifoso sta imparando ad apprezzarlo per altre caratteristiche. Sembra davvero essere arrivato il momento di convincere proprio tutti, anche quelli che lo hanno sempre visto come un giocatore troppo svogliato.

Leao per sempre al Milan, ecco la firma sul contratto

La cura Allegri sta funzionando: Leao si sta trasformando sempre più in una punta efficace e consapevole dei propri mezzi e di giocare in più posizioni all’interno di una stessa partita.

Ora c’è grande curiosità e voglia di capire come sarà Leao, quando tornerà ad avere una condizione ottimale. Dribbling, velocità, assist alla Ronaldinho e gol decisivi: Leao può davvero diventare un mix esplosivo a servizio del Milan.

Max Allegri crede davvero che il portoghese può essere tutto questo e i passi fatti, in questi mesi, sono quelli giusti. Leao nella giornata di ieri si è presentato a Milanello: è stato l’unico dei calciatori non infortunati perché ha voglia d tornare al 100% il prima possibile. Quanto fatto è stato chiaramente apprezzato dallo staff del mister, oltre che dai tifosi.

Leao sta, dunque, ancora una volta, dimostrando di tenere al Milan e di rispettere i colori rossoneri come nessun altro. Il più grande atto d’amore è arrivato al momento di rinnovo, in condizioni complicate (per qualcuno impossibili)

Il rapporto tra i rossoneri e il giocatore è dunque davvero più che saldo e viene sempre più naturale pensare ad un futuro per sempre insieme. La valutazione che il Milan ha fatto di Leao è sempre stata alta: l’intenzione rimane quella di non cederlo. Allo stesso tempo, il numero dieci non ha mai pensato di lasciare il rossonero.

Per il rinnovo di contratto è dunque davvero solo di questione di tempo. Una firma che renderà il numero dieci sempre più rossonero. Una vera e propria bandiera. Leao a vita al Milan.