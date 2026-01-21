Milan, si ritira a soli 20 anni: il triste annuncio del giovane rossonero

Il giovane giocatore del Milan, a soli 20 anni, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. La decisione drastica, i dettagli

Una scelta dolorosa scuote il mondo rossonero. Vincenzo Perrucci, trequartista classe 2005 del Milan Futuro, ha annunciato via social l’interruzione del proprio percorso nel calcio giocato. Una decisione maturata dopo una lunga serie di problemi fisici, in particolare al ginocchio, che hanno limitato pesantemente la sua continuità. In stagione Perrucci ha collezionato 5 presenze per 123 minuti, prima dell’ennesimo stop arrivato a ottobre. Resta aperta la porta su un possibile ritorno, ma oggi il tempo chiede una pausa.

Il legame con il Milan resta fortissimo. Perrucci lo ha raccontato con parole sentite: “Sono arrivato al Milan quando avevo 5 anni: ero un bambino piccolo, spensierato e con un sogno nel cassetto». Poi il passaggio più difficile: “Prendere la scelta di smettere, per il momento, è stata difficile, ma questa decisione è stata causata dai numerosi infortuni al ginocchio“. Un percorso fatto di tentativi e nuove battute d’arresto, fino al punto di rottura.

Nel messaggio non manca il lato umano, centrale in una scelta simile: “Avevo perso la voglia e la serenità nel lavorare, perché non riuscivo mai a stare bene fisicamente“. Infine il ringraziamento a chi lo ha accompagnato nel viaggio e la promessa d’amore verso i colori rossoneri: “Tiferò sempre la squadra che mi ha cresciuto sin da piccolo e che mi ha formato come uomo. Forza Milan“. Il Milan perde un talento, il ragazzo prova a ritrovare serenità. Il futuro, ora, passa dalla salute.