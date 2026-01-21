Vogliono Loftus-Cheek: l’affare sblocca il mercato del Milan

Una squadra inglese sta facendo un sondaggio per il centrocampista rossonero: l’affare potrebbe sbloccare il mercato

Mancano circa dieci giorni alla fine del calciomercato. Il Milan per ora è fermo. Sappiamo che Igli Tare è alla ricerca di opportunità per quanto riguarda la difesa. Per ora però non c’è niente di concreto. Diego Coppola del Brighton piace, ma non ci sono conferme in merito ad un suo imminente arrivo. Allegri preferirebbe un profilo di livello più alto per alzare la qualità del reparto, ma non ci sono disponibilità per arrivare ad un giocatore del genere. Tutto però può cambiare con le uscite, e qui le porte in casa Milan sono sempre aperte. Soprattutto se dovessero arrivare offerte per quei giocatori che, fino ad oggi, non sono riusciti ad avere un buon impatto. Uno su tutti è Ruben Loftus-Cheek, che nemmeno con Allegri riesce a trovare le condizioni migliori per fare bene e con continuità.

L’Aston Villa vuole Loftus-Cheek

Dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci in merito ad un suo possibile ritorno in Premier League. L’ultima indiscrezione riguarda l’Aston Villa, che ha appena perso Boubacar Kamara per infortunio. Secondo quanto riportato da The Telegraph, Loftus-Cheek è uno dei candidati presi in considerazione dalla squadra allenata da Unai Emery per sostituirlo. Non si parla ancora di cifre né di formule, ma è chiaro che il Milan è aperto alla possibilità di cedere a titolo definitivo. Lo valuta intorno ai 20 milioni e c’è da capire se l’Aston Villa, terzo in classifica in Premier League, sia disposto a spendere tale cifra per un giocatore incompiuto come lui.

#avfc consider move for AC Milan midfielder Ruben Loftus-Cheek amid fears Boubacar Kamara will miss the rest of the season. Loftus-Cheek emerging as potential option for Unai Emery https://t.co/BbY5PVRHhD — John Percy (@JPercyTelegraph) January 21, 2026

C’è da dire che Emery è un fenomeno della panchina e un giocatore con le caratteristiche dell’inglese potrebbe essere valorizzato. Lo vedremo solo nei prossimi giorni se arrivano o meno conferme su questa indiscrezione. Loftus-Cheek in questa sessione di mercato è stato accostato anche a squadre italiane, in particolare due. Il Napoli di Antonio Conte (si è parlato di uno scambio improbabile con Lorenzo Lucca) e la Lazio di Maurizio Sarri, col quale ha sempre avuto un ottimo rapporto dai tempi del Chelsea (ma i costi dell’inglese sono troppo alti e in quel ruolo la Lazio ha già preso Taylor dall’Ajax). L’Aston Villa è un’opzione da monitorare e il Milan in quella zona di campo è coperto da Fofana e Ricci.

Colpo in difesa coi soldi di Loftus-Cheek

L’uscita di Loftus-Cheek aprirebbe nuovi scenari per quel che riguarda il mercato rossonero. Con un incasso da circa 20 milioni, il Milan potrebbe reinvestire una parte di quei soldi per accontentare Allegri in difesa. Certamente per Tare non sarà semplice farlo in pochi giorni, ma è molto probabile che il direttore sportivo abbia già qualche idea. Ad esempio potrebbe tentare a convincere la Lazio a lasciar andare Mario Gila, uno dei migliori difensori della Serie A ma che vive un momento di difficoltà in biancoceleste come tutta la squadra.