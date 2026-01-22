Infortunio Saelemaekers, come procede il recupero in vista di Roma-Milan: le ultime

Come sta l’esterno belga che si è infortunato durante l’ultima gara contro il Lecce: rientra per Roma-Milan? Le ultime
Milanello scandisce il conto alla rovescia verso l’Olimpico. Alexis Saelemaekers resta sotto osservazione dopo un’altra giornata di lavoro personalizzato. Da quanto filtra dal centro sportivo, l’esterno belga prosegue con un programma mirato al rientro graduale, passaggio decisivo per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della trasferta romana.
Le tempistiche guidano ogni valutazione. Un rientro in gruppo nella giornata di domani aprirebbe concrete chance per una maglia dal primo minuto contro la Roma. Un ritorno collettivo fissato al giorno successivo porterebbe invece alla convocazione con riserva, con valutazioni finali legate alle risposte fisiche nelle ultime ore. La gestione resta prudente, con lo staff intenzionato a evitare rischi inutili.
Se il via libera non arriverà per domenica sera, Athekame è pronto dal primo minuto sulla corsia destra. Allegri tiene aperte tutte le opzioni, consapevole dell’importanza del match e della necessità di garantire equilibrio. La scelta finale dipenderà dalle prossime sedute: Saelemaekers resta in corsa, il Milan attende segnali chiari.