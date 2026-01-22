Mario Gila sarà un nuovo difensore del Milan: l’annuncio in diretta

Tare vuole il difensore della Lazio per rinforzare il reparto arretrato di Allegri, ma è un’operazione per l’estate. Ci sta già lavorando

Il Milan ha bisogno di alzare il livello della sua rosa in vista della prossima stagione. Per quella in corso, può anche andare bene così. Allegri ha tutto ciò che gli serve per provare a vincere il campionato, anche se lui un po’ si nasconde dietro al più banale degli obiettivi: il quarto posto e quindi il ritorno in Champions League. Nonostante le parole di facciata in conferenza stampa, al tecnico piacerebbe avere un altro difensore in questo gennaio ma è difficile perché soldi non ce ne sono. Per giugno però c’è già qualche idea e Mario Gila della Lazio è una di quelle che convince di più Tare e anche lo stesso Allegri. Oggi Claudio Lotito non lo cede, ma in estate l’addio sarà certo. Ne ha parlato il nostro Martin Sartorio nell’ultima live su YouTube.

Il giornalista di MilanLive è sicuro che il difensore spagnolo sarà il prossimo rinforzo dei rossoneri per quel che riguarda la retroguardia in estate. Ed è pronta un’operazione che ricorda un’altra fatta qualche anno fa con l’Eintracht Francoforte: “Mario Gila sarà il prossimo difensore del Milan. Si sta ragionando su un affare stile Rebic per André Silva. Il Real Madrid ha il 50% della futura rivendita e si può sfruttare questo dettaglio. C’è anche l’Inter che spinge per averlo ma Tare lo sa bene e si muoverà in anticipo“. La Lazio lo valuta oggi intorno ai 30 milioni, ma il Milan potrebbe sfruttare quella percentuale di rivendita in favore del Real Madrid per arrivare al difensore spendendo meno. Tare ci sta già lavorando, consapevole che c’è anche l’Inter sul giocatore, ma la pista è concreta.