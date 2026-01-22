Milan, Estupinan ai saluti: nuova ipotesi per il terzino

Le ultimissime notizie relative al calciatore ex Brighton pronto a lasciare la squadra rossonera: il punto della situazione

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan è tornato a lavorare a Milanello per preparare la delicata sfida con la Roma, che andrà in scena all’Olimpico domenica sera. Rispetto ala gara decisa da Fullkrug sono previsti diversi cambiamenti.

Contro i salentini, Massimiliano Allegri si è affidato ad un importante turnover, lasciando in panchina diversi elementi chiave, come Luka Modric. Il croato non è stato l’unico a star fuori: dei titolarissimi erano out anche Pavlovic, Fofana e Bartesaghi.

Il difensore serbo, se non dovesse riscontrare problemi a colpire di testa, tornerà nell’undici iniziale. Il francese si candida a giocare, dopo aver risposato per via di una diffida che in caso di giallo gli avrebbe fatto saltare la gara dell’Olimpico.

Milan, Estupinan torna in panchina: il futuro è segnato

Per quanto riguarda il ruolo di esterno di sinistra, Allegri ha dato un’ulteriore possibilità a Estupinan. L’esame non è stato superato a pieni voti, ma dopo un inizio complicato ha certamente fatto meglio nella ripresa. La prestazione contro il Lecce, però, non gli consentirà certo di tornare titolare.

Oggi il posto è di Davide Bartesaghi. L’italiano ha dimostrato di meritarsi questa responsabilità e contro la Roma toccherà ancora a lui.

Per Estupinan c’è sempre più il rischio di una bocciatura totale. Le aspettative delle parti erano altre: una riserva come il sudamericano non può certo servire. Così in estate l’addio si fa sempre più possibile. Vi abbiamo parlato della possibilità di vedere l’ex Brighton ancora in Premier League, ma attenzione all’ipotesi Atletico Madrid, attraverso uno scambio con Ruggeri.

C’è, però, un’altra possibilità ed è legata a Roberto De Zerbi, pronto a puntare ancora su di lui. Se l’italiano dovesse rimanere sulla panchina del Marsiglia, il futuro di Estupinan potrebbe davvero essere in Francia.