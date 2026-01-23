Calciomercato Milan, svolta in difesa: cambio di rotta per Allegri

Ecco come sarà composto il reparto arretrato del Diavolo dopo la chiusura del mercato: il punto della situazione

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale. Un calciomercato, che rischia di andare in archivio senza colpi. Ad oggi, d’altronde sono diverse le squadre che non hanno acquistato proprio nessuno. Il Milan, invece, si è mosso in largo anticipo, riuscendo a mettere le mani su Fullkrug, che ha già lasciato il segno in maniera importante, regalando i tre punti con il gol contro il Lecce, domenica sera.

E’ arrivato presto per sopperire all’assenza di Gimenez e alla mancanza in rosa di un calciatore con le sue caratteristiche. Da quel momento Igli Tare e Giorgio Furlani si sono potuti concentrare su altro. Il tifoso aveva iniziato a credere nella possibilità di vedere arrivare anche un centrale. Le speranze, adesso, però, sono sempre meno.

Milan, è De Winter il vero acquisto: il punto della situazione

Nel frattempo, ha trovato spesso spazio De Winter, che nelle ultime gare ha fornito prestazioni all’altezza. L’ex Genoa ha finalmente cambiato passo, dopo un inizio balbettante. Proprio le prove sempre più convincenti del giocatore hanno portato la dirigenza a non avere fretta.

Il calciomercato non è ancora chiuso e il Milan non lo ritene, ovviamente, tale, ma il difensore non arriverà a tutti i costi. Se si dovesse presentare l’occasione giusta che permetterebbe al Diavolo di alzare il livello, mettendo le mani su un calciatore pronto, allora Tare si farebbe trovare pronto.

In caso contrario, si resterebbe con i giocatori attuali. La crescita di De Winter ha dunque portato serenità all’interno del Milan: sarà lui la prima alternativa a Pavlovic, Tomori e Gabbia. Senza acquisti, resterebbe, chiaramente anche Odogu, che sembrava destinato ad andare via in prestito. In caso di necessità, però, Allegri continuerà a preferire Bartesaghi al centrale tedesco, come difensore.