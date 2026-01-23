Milan, tutto pronto per la firma: l’annuncio dopo la Roma

I rossoneri sono pronti ad annunciare una importante firma: arriverà dopo la partita di domenica contro la Roma

Dal rischio addio alla stretta finale: Mike Maignan vede il traguardo rossonero. In estate il portiere aveva sfiorato la partenza, ora il vento gira deciso verso la permanenza. Il capitano del Milan si avvicina al rinnovo, conferma rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, con un accordo pronto a blindare una colonna dello spogliatoio. Per l’annuncio resta un passaggio formale, nulla più.

La svolta matura dopo un periodo complesso. Il Milan ha ricostruito un rapporto centrale per il progetto tecnico, con beneficio per Allegri, per la squadra e per il pubblico. Il momento chiave scatterà dopo Roma-Milan di domenica sera all’Olimpico, gara dal peso enorme sulla stagione. Subito dopo è previsto l’incontro decisivo tra il club e l’agente Jonathan Kebe, appuntamento destinato alla stretta di mano finale.

Il nodo delle commissioni ha rallentato il percorso negli ultimi giorni, tema sensibile per la dirigenza. Su questo fronte è arrivata un’intesa di massima, con l’incontro fissato per definire ogni dettaglio. Maignan firmerà fino al 2031, con formula ancora da chiarire, diretto oppure quadriennale più opzione. Ingaggio da top della rosa: 5 milioni più bonus, sotto soltanto a Rafael Leao. Un’investitura forte, reciproca, che chiude le incomprensioni passate e consegna al Milan una certezza tra i pali per il futuro.