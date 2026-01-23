@ML – Saelemaekers e Pavlovic per Roma-Milan: le ultimissime da Milanello

Arrivano novità importanti sulle condizioni dei due giocatori di Massimiliano Allegri: il punto della situazione

Domani sarà vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri che domenica sera affronterà allo stadio Olimpico di Roma, gli uomini di Gian Piero Gasperini. Le attenzioni, in questi giorni, in casa rossonera, sono state tutte per Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga, ex della gara, si è infatti fermato per u infortunio nel corso del match contro il Lecce. Un risentimento all’adduttore che ha fatto preoccupare non poco Allegri e tutti i tifosi del Diavoli. Oggi, però, sono giunte notizie importanti da Milanello:

a Carnago, il Milan è tornato ad allenarsi e lo ha fatto in gruppo – come appreso da MilanLive.it – anche Alexis Saelemaekers. Il belga è dunque recuperato, e se domani tutto dovesse andar bene, si candida a giocare dal primo minuto, al pari di Pavlovic, pronto a scendere in campo con il caschetto.

Athekame e de Winter sono dunque destinati a sedersi in panchina. Massimiliano Allegri è intenzionato ad affidarsi al miglior undici possibile.