Maignan rinnova, fumata bianca per la firma

E’ tutto fatto. Il portiere francese è pronto a rinnovare il contratto con il club rossonero: ora ci siamo per davvero

Mike Maignan ancora al Milan. Una notizia che fino a qualche settimana fa sembrava davvero impossibile, ma che con il passare dei giorni è diventata una possibilità sempre più concreta.

Un anno fa le parti avevano già trovato un’intesa, ma il passo indietro di Giorgio Furlani fece saltare tutto. Il malcontento, stava portando il francese a dire addio ai rossoneri: il Chelsea, in estate, è stata una possibilità concreta, ma Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno detto no a tale ipotesi.

Il Direttore sportivo e il tecnico si sono presi un serio rischio, consapevoli del fatto che il 30 giugno Mike Maignan avrebbe potuto lasciare il Milan a zero. Da settembre si è così lavorato sotto traccia senza mai forzare la mano, facendo capire che il Diavolo fosse la scelta migliore per il numero 16.

Milan, ancora Maignan: la vittoria di Tare e Allegri

Così Maignan è rimasto capitano, diventando sempre più leader del Milan. E’ tornato ad essere decisivo come non mai grazie al lavoro di Claudio Filippi. L’intesa con il preparatore dei portieri, che fu di Buffon, portato a Milano da Allegri, ha certamente dato serenità al calciatore, così come la crescita della squadra, tornata a lottare per vincere, e l’arrivo di Modric e soprattutto Rabiot.

Sono stati, dunque, tantissimi i fattori che hanno spinto Maignan a pensare di aprire al rinnovo. Negli ultimi giorni si è così trovata l’intesa con il calciatore a oltre cinque milioni di euro netti a stagione più bonus e poi con il suo entourage.

Ora dunque è davvero tutto pronto: manca solo la firma, fino al 30 giugno 2031. La storia d’amore, un po’ travagliata, tra il Milan e Maignan può proseguire.