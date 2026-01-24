Milan, Allegri spiazza tutti in conferenza: “Zitti!”

La sorprendente dichiarazione di Allegri in conferenza stampa in merito alla corsa Champions League spiazza tutti

Max Allegri non si sbilancia. Nonostante una classifica cortissima e il vantaggio enorme di non giocare le coppe, si continua a parlare solo di un obiettivo: la Champions League. Sappiamo tutti che è solo una questione di facciata. Allegri è consapevole che c’è l’opportunità di andare fino in fondo quest’anno e vincere lo Scudetto, un po’ come è riuscito a fare Conte lo scorso anno a Napoli. Inter e Napoli sono le favorite e anche stavolta l’allenatore rossonero lo ha confermato. In merito alla corsa Champions League, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia del match contro la Roma, ha detto: “Siamo rimaste quattro squadre per tre posti, con l’Inter che ha la proiezione a 90 punti. Sperando che ci siano cinque posti per le italiane… altrimenti una rimane fuori. Bisogna stare con i piedi per terra, quello è l’obiettivo principale, per arrivarci dobbiamo stare zitti“. Allegri predica calma, ma soprattutto chiede ai suoi, ma un po’ a tutto l’ambiente, di stare coi piedi per terra e di lavorare con serenità. Da qui quello “stare zitti” che ha un messaggio forte ma preciso.