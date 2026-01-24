Milan, scelta fatta: ecco il “nuovo” acquisto in difesa

Il “nuovo” acquisto per la difesa del Milan è già in casa: Allegri e la società si stanno convincendo e lui è pronto a diventare titolare

Il Milan è concentrato sul campo. La sfida alla Roma di domani è fondamentale per la stagione: l’Inter è al momento a +6 dopo il successo, in rimonta, contro il Pisa e i rossoneri sono attesi da una difficilissima partita all’Olimpico contro una delle migliori squadre finora. Gasperini sta facendo un lavoro incredibile e ha già dato un’identità ai giallorossi: non era semplice in così poco tempo. Giovedì ha dato una dimostrazione di forza importante contro lo Stoccarda in Europa League, ed è qui che nasce il vantaggio del Milan: non aver avuto altri impegni questa settimana e quindi anche il vantaggio di aver recuperato Saelemaekers. Intanto scorre il mercato, ma è difficile pensare che, da qui a fine gennaio, arriverà qualcuno in difesa, reparto che Allegri vorrebbe rinforzare.

Il nuovo acquisto in difesa è già in casa

Un giocatore però potrebbe rappresentare il “nuovo” acquisto per la retroguardia ed è Koni De Winter. Le ottime prestazioni offerte nell’ultimo periodo dal belga, dopo un bel po’ di critiche ingiuste e ingiustificate da parte dei tifosi, stanno convincendo sempre più Allegri e la società che forse di questo famoso acquisto in difesa, almeno per ora, non ce n’è bisogno. L’ex Genoa, arrivato per sostituire Thiaw per 20 milioni, si sta ritagliando il suo spazio. Per ora lo sta facendo da riserva perché Tomori, Gabbia e Pavlovic sono i titolari per Allegri, ma chissà che, nel corso della stagione, non possano cambiare le gerarchie.