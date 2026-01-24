Preso il difensore: il colpo porta la firma di Moncada

Le ultimissime sul calciomercato del Milan. I rossoneri hanno messo le mani sul giocatore: ecco di chi si tratta

Colpo a sorpresa per il Milan. Il club rossonero ha messo le mani sul giovanissimo difensore, che piaceva anche a Barcellona e Lipsia.

Ad annunciare l’affare, che appare davvero in dirittura d’arrivo, è stato Luca Bianchin. Il messaggio, scritto sul profilo X, dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, lascia davvero pochi dubbi.

Il Milan è vicino a El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese che ha giocato al Mondiale Under 17 a novembre. Cissé, classe 2008, piaceva anche a Barcellona e Lipsia. pic.twitter.com/x29SYEuHi0 — luca bianchin (@lucabianchin7) January 24, 2026

“Il Milan è vicino a El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese che ha giocato al Mondiale Under 17 a novembre. Cissé, classe 2008, piaceva anche a Barcellona e Lipsia”. Scrive Bianchin. Cissé potrebbe, dunque, diventare presto un nuovo giocatore dei rossoneri.

Un colpo, che porta, inevitabilmente, la firma di Geoffrey Moncada, tornato a girare i campi di tutto il mondo, alla ricerca di talenti, con l’arrivo di Igli Tare. E’ probabile che Cissé – una volta superate le visite mediche – si metta a disposizione del Milan Futuro di Massimo Oddo.