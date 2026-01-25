Gila al Milan, anticipazione confermata: i dettagli dell’affare

Il difensore spagnolo è sempre più vicino ai rossoneri in vista dell’estate: Furlani a colloqui con Lotito, i dettagli
Solo pochi giorni fa, in live su YouTube, vi avevamo raccontato che Mario Gila è un forte candidato per la difesa del Milan della prossima stagione. Dalla Spagna arrivano conferme in queste ore: Diario AS racconta che sarebbe molto vicino un accordo per 20 milioni fra le due società. Claudio Lotito e Giorgio Furlani sono in contatto in questi giorni per arrivare ad una definizione dell’affare.
Metà dell’incasso finirebbe al Real Madrid, proprietario del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio che pesa nella trattativa, ma che non frena l’interesse del Milan, deciso a investire su un profilo giovane, già pronto per la Serie A e con margini di crescita importanti. I contatti tra le parti proseguono, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa totale prima dell’estate. Ma ci sono ampi margini di riuscita.
Visualizza questo post su Instagram
Il nome di Gila non nasce oggi. Igli Tare conosce bene il difensore, portato lui stesso alla Lazio, e aveva già avviato un dialogo con l’entourage nel mese di dicembre. Lo avrebbe voluto già l’estate scorsa ma non ci è riuscito. C’era anche un’idea di scambio con Loftus-Cheek che però non si è concretizzata, anche perché l’inglese guadagna troppo per le casse biancocelesti. Gila al Milan, ci siamo.