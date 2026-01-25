Gila al Milan, anticipazione confermata: i dettagli dell’affare

Il difensore spagnolo è sempre più vicino ai rossoneri in vista dell’estate: Furlani a colloqui con Lotito, i dettagli

Solo pochi giorni fa, in live su YouTube, vi avevamo raccontato che Mario Gila è un forte candidato per la difesa del Milan della prossima stagione. Dalla Spagna arrivano conferme in queste ore: Diario AS racconta che sarebbe molto vicino un accordo per 20 milioni fra le due società. Claudio Lotito e Giorgio Furlani sono in contatto in questi giorni per arrivare ad una definizione dell’affare.

Metà dell’incasso finirebbe al Real Madrid, proprietario del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio che pesa nella trattativa, ma che non frena l’interesse del Milan, deciso a investire su un profilo giovane, già pronto per la Serie A e con margini di crescita importanti. I contatti tra le parti proseguono, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa totale prima dell’estate. Ma ci sono ampi margini di riuscita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Il nome di Gila non nasce oggi. Igli Tare conosce bene il difensore, portato lui stesso alla Lazio, e aveva già avviato un dialogo con l’entourage nel mese di dicembre. Lo avrebbe voluto già l’estate scorsa ma non ci è riuscito. C’era anche un’idea di scambio con Loftus-Cheek che però non si è concretizzata, anche perché l’inglese guadagna troppo per le casse biancocelesti. Gila al Milan, ci siamo.