Colpo in difesa last-minute: il Milan fa sul serio, i dettagli

Attenzione ad una pista che porta direttamente in Premier League: possibile colpo last-minute, i rossoneri ci provano sul serio

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale anche se per gennaio ormai il tempo stringe. La società sta lavorando già per giugno e sembra aver individuato in Mario Gila della Lazio l’uomo giusto. Tare ha già una sorta di accordo con l’agente e ora Lotito e Furlani devono arrivare ad una stretta di mano. Oltre allo spagnolo, però, il Milan ha mostrato interesse anche per un ex giocatore della Serie A che, da qualche anno, si è trasferito in Premier League. Si tratta di Radu Dragusin del Tottenham, profilo con un passato in maglia Genoa.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il dialogo tra i club ruota tutto attorno alla formula. E sì, è un’idea per questi ultimissimi giorni di gennaio. Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, soluzione utile per mantenere margine decisionale a fine stagione, quando il quadro sportivo risulterà definitivo. Il nome di Dragusin convince anche Allegri per le sue caratteristiche oltre che per la conoscenza del campionato.

La posizione del Tottenham resta più rigida. Gli Spurs chiedono l’obbligo di riscatto, magari legato a condizioni ritenute accessibili. Tra queste non figura il quarto posto, mentre una qualificazione europea del Milan viene considerata quasi certa, visto il vantaggio in classifica sull’Atalanta. Il confronto resta aperto, con Tare al lavoro per trovare un punto d’incontro. Dragusin rimane un nome caldo, un’opzione concreta per la difesa rossonera, in attesa della mossa decisiva.