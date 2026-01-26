Dal Bayern Monaco al Milan: trattativa avanzata

I rossoneri hanno avviato una trattativa con il Bayern Monaco per un difensore giovanissimo: l’affare si può chiudere a breve

Il Milan guarda oltre il campo principale e accelera sul progetto Milan Futuro, formazione Under 23 guidata da Massimo Oddo e impegnata in Serie D. La dirigenza rossonera pianifica rinforzi mirati, con profili giovani e già pronti per un percorso di crescita strutturato dentro il club.

Nelle ultime ore emerge un nome nuovo. Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, il Milan ha avviato i contatti per Ljubo Puljic, difensore centrale croato Under 18 in forza al Bayern Monaco II. Il club rossonero prova ad anticipare una concorrenza ampia, vista la presenza di vari osservatori europei sul ragazzo. Il contratto attuale scade il 30 giugno 2026, dettaglio utile per impostare una trattativa sostenibile sul piano economico.

🚨🔴⚫️ Excl: AC Milan opened talks to sign Ljubo Puljic from FC Bayern II as talent for the future. Croatian U18 centre back, in the list of several clubs with Milan also keen. 🇭🇷 pic.twitter.com/N63DDcWGSd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

Classe 2007, Puljic arriva dal settore giovanile croato: primi passi al Cibalia, passaggio all’Osijek, quindi il trasferimento in Baviera nel 2023 per circa 2,8 milioni di euro, con Bayern capace di superare club come Barcellona, Juventus e Borussia Dortmund. Mancino naturale, fisico solido, ottima struttura atletica, Puljic gioca da centrale puro con adattabilità su linea a quattro oppure a tre. In Germania trova spazio tra Under 17, Under 19 e seconda squadra in Regionalliga. Dopo il rientro dall’infortunio al legamento collaterale mediale, il suo percorso internazionale conta 16 presenze con l’Under 17 croata e 12 con l’Under 19. Il Milan osserva e accelera, convinto del valore tecnico del profilo per il futuro rossonero.