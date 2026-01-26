Fofana bocciato: il Milan lo cede per 30 milioni

Il centrocampista francese è rimasto fuori nel match contro la Roma. Era successo lo stesso a San Siro con il Lecce

Una doppia bocciatura che fa rumore. Youssouf Fofana anche contro la Roma è rimasto per l’intero match in panchina. Massimiliano Allegri, che ha sempre puntato sul francese, lo ha lasciato fuori per la seconda partita consecutiva.

Era successo contro il Lecce. Un’assenza che sembrava propedeutica alla sfida contro gli uomini di Gian Piero Gasperini: l’ex Monaco, infatti, è sotto diffida e con un giallo avrebbe saltato proprio la Roma. Ma ieri, come detto, Fofana non ha giocato, nemmeno un minuto. Allegri gli ha preferito Samuele Ricci, sostituito poi da Ruben Loftus-Cheek.

Milan, addio Fofana: il Galatasaray non molla il francese

E se dietro a questa bocciatura ci fosse il mercato? In questi giorni frenetici, la possibilità appare concreta. D’altronde, Fofana non è certo considerato incedibile e difronte una proposta da oltre 30 milioni di euro, arriverebbe il via libera da parte di Giorgio Furlani.

Una proposta che potrebbe arrivare dalla Turchia: il Galatasaray da tempo, infatti, segue Fofana e vorrebbe portarlo a Istanbul. Sul piatto del giocatore è finito un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, ma il sì non c’è stato. La doppia bocciatura contro i giallorossi fa rumore.

In caso di cessione, ovviamente, attenzione al colpo dell’ultimo secondo, con il Milan che investirebbe i soldi altrove: oggi serve più un esterno di difesa che un centrocampista. Il calciomercato, dunque, è ancora vivo e le sorprese sono davvero dietro l’angolo.