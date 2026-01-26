Gol e addio: il Milan incassa oltre 20 milioni, asse caldo con la Premier

I rossoneri sono pronti a ricevere un assegno importante per la cessione del calciatore. Ormai è tutto fatto

Il pareggio contro la Roma allontana il Milan dalla vetta della classifica. L’Inter non sbaglia un colpo e adesso ha cinque punti di vantaggio sui rossoneri. Il campionato è lungo, ma al momento è giusto guardarsi alle spalle dove la lotta per un posto in Champions League è davvero serrata.

Le squadre, alle spalle del Diavolo, sono attive sul mercato. Il Milan, invece, è fermo all’acquisto di Fullkrug. Il tedesco nella Capitale non è riuscito a lasciare il segno, come gli era successo nelle partite precedenti, ma il suo ingresso è stato ugualmente positivo.

I tifosi, così come Massimiliano Allegri, si aspettavano altro dal mercato. C’era la speranza di poter accogliere un nuovo esterno di destra e un centrale di difesa esperto. Ma fin qui nulla non è successo nulla. Il mercato in entrata appare bloccato, per via delle mancate uscite.

Dall’Inghilterra, però, arrivano novità per quanto riguarda le cessioni: il Milan, infatti, è pronto ad incassare oltre venti milioni di euro. Il gol messo a segno nel weekend, contro il Liverpool, ha spazzato via ogni dubbio. Alex Jimenez, che ha lasciato i rossoneri nelle ultime ore di mercato, dirà addio al Diavolo subito.

Lo spagnolo ha convinto proprio tutti e a brevissimo diventerà al 100% un calciatore del Bournemouth. Nessuna possibilità per il Real Madrid, che si limiterà ad incassare una percentuale dei 22 milioni di euro previsti per l’acquisto da parte degli inglesi