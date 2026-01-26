Il mercato del Milan è ancora aperto: “Attenzione a Nkunku”

Potrebbe non essere chiuso il mercato di gennaio del Milan: in particolare, attenzione alla situazione Nkunku. I dettagli

Sette giorni al gong del mercato e in casa Milan sembra tutto fermo. A parte qualche timida indiscrezione sul possibile arrivo di Dragusin per la difesa, non c’è nient’altro di concreto. Per ora gli acquisti sono fermi a Niclas Fullkrug, centravanti con caratteristiche sicuramente utili e lo ha già dimostrato. Eppure, qualcosa può ancora succedere da qui a fine gennaio.

A parlarne è Matteo Moretto, secondo il quale “Non me la sento di dire che il mercato del Milan, da qui alla fine di gennaio, sarà chiuso al 100%. Secondo me bisogna capire se qualcuno, magari davanti, può partire, se ci saranno delle offerte, se arriveranno delle opportunità per gli attaccanti che sono attualmente nella rosa del Milan“.

L’esperto di mercato si riferisce chiaramente alla questione Nkunku: “So che il Milan si sta comunque provando a cautelare qualora dovesse partire qualcuno. I contatti con determinati attaccanti sono già stati avviati e il gradimento e l’apprezzamento del Milan per Mateta è sempre rimasto molto elevato“. L’attaccante francese quindi resta il nodo principale, con attenzione massima da parte della dirigenza.

Le ultime sul suo futuro: “Il giocatore fino ad oggi non ha dato aperture alla partenza, ma rimane il preferito dell’allenatore del Fenerbahce. Domenico Tedesco potesse scegliere un attaccante tra quelli accessibili per il Fenerbahce, la prima scelta rimane Nkunku, da mesi“. Al momento nulla cambia. Il Milan osserva e resta pronto.