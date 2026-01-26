Si accelera per Palestra, Roma ha spazzato via ogni dubbio

La dirigenza è pronta a rafforzare l’organico in vista del ritorno in Europa. Ecco le mosse programmate: occhi puntati sull’esterno italiano

E’ stato un weekend più che positivo per Marco Palestra. L’esterno italiano ha messo a segno il suo primo gol in Serie A, con la maglia del Cagliari. Un gol che ha permesso ai sardi di conquistare tre punti preziosi sul campo della Fiorentina.

Il giocatore si è reso protagonista anche di un assist, con il quale gli uomini di Pisacane avevano sbloccato il match. Palestra corre forte, sognando in grande: il futuro per il ventenne di Buccinasco non può che essere roseo. Pensare in una convocazione in Nazionale appare ormai il minimo così come la chiamata di una grande del calcio. In Serie A, le big lo stanno osservando per bene e nessuno sembra aver più dubbi.

L’Atalanta, proprietaria del cartellino, gongola, consapevole del fatto che un’asta porterà il calciatore a essere venduto a oltre 30 milioni di euro. Palestra – come vi abbiamo raccontato – è finito da tempo sul taccuino di Igli Tare, che però non ha ancora mosso passi ufficiali. Su di lui c’è soprattutto l’Inter, che ha fatto più di una chiacchierata.

Milan, tutti vogliono Palestra: il punto della situazione

In casa nerazzurra si è già bocciato Henrique e Palestra è visto come l’alternativa più valida a Dumfries. Al Milan si sta ragionando alla stessa maniera. Athekame non offre garanzie: anche ieri è andato in difficoltà nel match contro la Roma per via di un’ammonizione ingenua.

Immaginare Saelemaekers al 100% per 40-50 partite è impossibile. Ecco perché serve Palestra, che può permettere al Milan di pensare con maggiore serenità anche ad una difesa a quattro. Come vi abbiamo raccontato sul nostro canale YouTube, l’Atalanta è interessata a Samuele Ricci e Ardon Jashari per il dopo Ederson, ma per i rossoneri sono al momento incedibili.

Servono dunque altri argomenti per andare a trattare con i bergamaschi. I due club sono in ottimi rapporti come dimostrano gli affari De Ketelaere, Sportiello e Musah. Proprio su quest’ultimo si attendono sviluppi in primavera. Servirà capire se l’Atalanta deciderà di riscattarlo o meno.

I bergamaschi potrebbero ottenere uno sconto per aprire al Diavolo una corsa preferenziale per Palestra. Come ‘merce di scambio’ attenzione ad Athekame. E’ vero che al Milan sta faticando, ma il terzino era sul taccuino dei bergamaschi prima del suo approdo in rossonero e può dunque tornare di moda.

Gila per la difesa, Palestra per la corsia esterna e Vlahovic per l’attacco: il calciomercato del Milan prende sempre più forma.