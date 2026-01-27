Faro Rabiot, ma il centrocampo del Milan cambia volto: tutte le novità

Tra giovani, parametri zero e grandi investimenti: ecco il nuovo centrocampo del Diavolo che ripartirà sicuramente da Rabiot

Il calciomercato invernale è fatto spesso di sole chiacchiere. Portare a termine degli affari è complicato e i giocatori buoni vengono spesso strapagati. Così, senza l’occasione giusta, i dirigenti dei club decidono di aspettare l’estate, chiudendo magari gli affari già in primavera.

Igli Tare e Giorgio Furlani si stanno così portando avanti: c’è la voglia di anticipare la concorrenza (attenzione a quella dell’Inter) per mettere le mani su Gila. Ma il difensore della Lazio, il preferito del dirigente albanese, non è l’unico per il quale si potrebbe chiudere in largo anticipo.

La speranza, infatti, è quella di riuscire a prendere anche Dusan Vlahovic, che da febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il calciomercato 2026/2027 sta dunque prendendo forma: oltre all’attaccante e al difensore, si aspetta un esterno di difesa (magari Palestra) e poi tutto dipenderà dalle uscite che potrebbero non essere poche.

Calciomercato Milan, i movimenti a centrocampo: il punto della situazione

Oggi proviamo a puntare il focus sul centrocampo, dove c’è più di un’incertezza. La più grande, chiaramente, è rappresentata da Modric. Sarà lui a decidere se proseguire ancora per un’altra stagione. Se dovesse essere così, il croato farà crescere sotto la propria ala protettiva Comotto, pronto a tornare alla base, come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri.

Il faro della prossima stagione continuerà ad essere ovviamente Adrien Rabiot e quasi certamente vedremo in rosa ancora Jashari e Ricci, con un anno in più di esperienza. Dei centrocampisti in prestito, Zeroli, Bondo e Musah, quello che ha più possibilità di rimanere è il giovanissimo scuola Milan. Per gli altri si troverà una sistemazione.

Ma a lasciare il Milan potrebbero essere anche Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. L’inglese lo farà certamente qualora non dovesse arrivare il rinnovo; il francese, invece, può trasferirsi al Galatasaray già a gennaio. Sul taccuino di Igli Tare ci sono due profili: McKennie, che si libera dalla Juve a zero, e Atta, che tanto bene sta facendo a Udine, ma che ha già un costo più che importante.