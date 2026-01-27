Milan, cessione last-minute a sorpresa? Da Goretzka a Gila, le ultime (VIDEO)

Nel nostro ultimo video su YouTube, abbiamo approfondito tutte le ultime news di mercato del Milan: da Goretzka a Gila, tutto può ancora succedere

E se in questi ultimi giorni di mercato arrivasse un colpo di scena? Difficile, ma non impossibile. Tutto dipende dalle cessioni e bisogna fare attenzione alla situazione di Youssouf Fofana. Nelle ultime partite, un po’ a sorpresa, non è sceso in campo. In una gara importante come quella di Roma è stato escluso in favore di Samuele Ricci, scelto anche per le caratteristiche e per il tipo di partita. E se l’ex Monaco fosse in uscita? Le voci dalla Turchia di un interessamento del Galatasaray insistono. Il Milan intanto si muove in entrata sia per questo gennaio che per giugno. La società infatti programma il futuro con degli acquisti per l’U23 (come quello di Ljubo Puljic dal Bayern Monaco o di Cissé) ma anche con le trattative per Leon Goretzka e Mario Gila. Tutti gli ultimi aggiornamenti in merito nel nostro video su YouTube.