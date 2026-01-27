Milan, colpo grosso a centrocampo: nuovi contatti per il campione d’Europa

I rossoneri stanno facendo sul serio per uno dei migliori centrocampisti d’Europa: un campione assoluto a costo zero, i dettagli

Il Milan guarda con attenzione a un profilo internazionale per rinforzare il centrocampo. Leon Goretzka è nel radar rossonero con un interesse concreto, legato a una strategia precisa: inserire personalità e qualità in una rosa chiamata a tornare competitiva su tutti i fronti. Il centrocampista tedesco va in scadenza a luglio e la dirigenza valuta ogni dettaglio con grande attenzione.

Negli ultimi giorni nuovi contatti tra il board del Milan e l’agenzia Roof, lo stesso entourage di Fullkrug, hanno permesso un aggiornamento diretto sulla posizione del giocatore. Secondo Calciomercato.com, Igli Tare spinge forte e considera Goretzka un innesto ideale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dal confronto è arrivato un segnale chiaro: il nazionale tedesco apprezza il progetto rossonero, passaggio decisivo per mantenere viva la trattativa. La strada resta complessa, ma il Milan intende restare in corsa fino in fondo per un colpo di grande peso a parametro zero.

La concorrenza non manca. Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid hanno già raccolto informazioni, con club pronti a offrire condizioni economiche importanti. Da via Aldo Rossi filtra fiducia sul fronte ingaggio, ritenuto sostenibile, a patto di una disponibilità concreta da parte del giocatore. Il tema commissioni resta sullo sfondo, con una linea chiara e rigorosa. Goretzka al Milan significherebbe leadership, fisicità e mentalità vincente, elementi centrali nel piano di rilancio rossonero. Il club prepara le prossime mosse.