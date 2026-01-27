Milan, doppio colpo a rischio: blitz di Simeone

L’Atletico Madrid pensa a due obiettivi del Diavolo. Il punto della situazione sul mercato dei rossoneri

Dopo il colpo Fullkrug, il calciomercato del Milan si è letteralmente fermato e senza una cessione, difficilmente arriverà qualcun altro. I tifosi sognavano un difensore centrale, ma la crescita di De Winter sta portando il Diavolo a rimandare l’affare alla prossima estate.

Il nome cerchiato in rosso – come vi stiamo raccontando da settimane – c’è ed è quello di Mario Gila. Il 25enne spagnolo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e può lasciare la Lazio per una cifra inferiore ai venti milioni di euro.

Igli Tare stravede per lui e Giorgio Furlani sta trattando con Claudio Lotito per raggiungere un accordo il prima possibile. L’obiettivo è chiaramente quello di sbarazzarsi della concorrenza davvero agguerrita. Sull’ex Real Madrid c’è da tempo l’Inter di Beppe Marotta, ma l’insidia più grande potrebbe arriva da LaLiga.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid insidia il Diavolo

Dalla Spagna, infatti, sono certi che Diego Simeone e l’Atletico Madrid abbiano messo nel mirino il giocatore.

Ma Gila non è l’unico elemento, finito sul taccuino di Igli Tare, che piace ai Colchoneros. Il tecnico argentino sta monitorando con estrema attenzione la situazione legata a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è in attesa della grande occasione, anche economica, per dire addio al Bayern Monaco.

Diversi club di Premier League stanno fiutando l’affare, ma è proprio l’Atletico Madrid che presto potrebbe mettere sul piatto la proposta giusta, spazzando via la concorrenza del Diavolo, che difficilmente potrà competere, economicamente parlando, con i Colchoneros.