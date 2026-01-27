Voglia di Milan, riecco Calabria: il terzino lascia la Grecia

Le ultimissime notizie relative al terzino scuola rossonera. Il giocatore è pronto a far le valigie e a ritornare in Italia

E’ già agli sgoccioli l’avventura di Davide Calabria in Grecia. Il calciatore, trasferitosi al Panathinaikos in estate, sta già pensando di far ritorno in Italia. Il terzino destro, cresciuto nel Milan, dopo la parentesi al Bologna ha deciso di ripartire da Atene, in cui si è fin qui messo in mostra, giocando tredici partite in Super League: oltre mille minuti per un e due assist.

Ora le voci di un possibile ritorno alla base si stanno facendo sempre più insistenti. Il desiderio di Davide Calabria sarebbe quello di rimettersi la maglia del Milan. Un desiderio, che però rimarrà tale. Con l’attuale dirigenza non è un’ipotesi presa in considerazione, anche se le prestazioni di Athekame sono tutt’altro che positive.

Calciomercato, la Serie A pensa a Calabria: ecco chi lo vuole

Calabria, che ha firmato un contratto con il Panathinaikos fino al 30 giugno 2028, può liberarsi attraverso un piccolo indennizzo. In questi giorni si capirà se il terzino farà davvero rientro alla base: al momento le squadre che hanno effettuato dei sondaggi con il suo entourage sono di medio-bassa classifica.

La Fiorentina può essere una possibilità al pari della Lazio, che sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. Attenzione ad un’altra idea, quella rappresentata dal Torino. Nei corridoi del mercato, il nome di Calabria è stato fatto anche per l’Inter viste le condizioni di Dumfries. Un matrimonio del genere, però, è complicato da immaginare. La squadra che ha più possibilità di ingaggiarlo è così quella biancoceleste.