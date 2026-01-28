Tradì il Milan, ora tratta con Inter e Juve

Il giocatore non rinnova ed è pronto a firmare con una delle rivali della squadra rossonera: il punto della situazione

Era pronto a legarsi al Milan a vita. Poi, però, le scelte sono state altre: ora il calciatore ha voglia di ripartire e di farlo altrove, ma ancora in Italia, ancora in Serie A. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e l’agente ha avuto dei colloqui con Inter e Juventus.

Il procuratore sta sondando il terreno per capire se ci sono le possibilità di una firma dal primo luglio con uno dei due top team. Franck Kessie, infatti, ha voglia di lasciare l’Arabia Saudita e di provare a vincere nel calcio che conta. La Serie A, così, è diventata la sua priorità.

Kessie torna in Serie A: la scelta dell’ivoriano

L’ivoriano si appresta, dunque, a liberarsi ancora una volta a zero. L’ultima era stata al Milan e in quella circostanza fece arrabbiare tanto il popolo rossonero. Aveva promesso pubblicamente la firma del contratto, ma poi decise di prendere altre strade.

L’ex Atalanta, dopo l’avventura al Diavolo, decise di ripartire dal Barcellona. Una scelta discutibile viste le caratteristiche dei blaugrana e del centrocampista. Così Kessie è volato in Arabia Saudita, accettando la ricca proposta dell’Al-Ahli. Ora è tempo di tornare nel calcio che conta e l’Italia è la scelta migliore, essendo il posto in cui ha certamente fatto meglio. E il Milan? Ad oggi non c’è nulla, ma non è da escludere che si possa pensare a lui qualora dovesse dire addio Youssouf Fofana.