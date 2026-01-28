Dal Milan al Manchester United: cessione da 80 milioni

Incredibile indiscrezione dall’Inghilterra: un rossonero sarebbe finito nel mirino del Manchester United, i dettagli

Il vento della Premier torna a soffiare forte su Milanello e questa volta il nome sul tavolo pesa parecchio. Rafael Leao entra nel mirino del Manchester United, pronto a muoversi in estate per rinforzare l’attacco con un profilo di primo piano. Il portoghese, legato al Milan fino al 30 giugno 2028, resta uno dei giocatori più appetibili del panorama europeo.

Dall’Inghilterra, secondo quanto riferito da TeamTalk, i Red Devils hanno inserito Leao nella lista degli esterni offensivi valutati per il nuovo ciclo. A via Aldo Rossi non chiudono la porta a priori, soprattutto davanti a una proposta capace di spostare gli equilibri. La valutazione supera quota 80 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un calciatore nel pieno della maturità calcistica e con numeri decisivi nelle ultime stagioni.

Un’eventuale uscita di Leao aprirebbe riflessioni profonde in casa Milan. La dirigenza rossonera avrebbe margine per reinvestire, puntando su un sostituto all’altezza e su più rinforzi funzionali al progetto tecnico. Il futuro del numero 10 resta dunque uno dei temi centrali verso l’estate: l’assalto dalla Premier prende forma e il club inglese prepara le mosse. I prossimi mesi diranno se l’avventura di Leao in rossonero volgerà al termine oppure se il Milan riuscirà a resistere all’offensiva britannica, consapevole del valore sportivo e simbolico del suo talento. Intanto da settimane vanno avanti i contatti con il suo entourage per un possibile rinnovo.