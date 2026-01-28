Matteo Moretto fa sognare i tifosi del Milan: tentativo in corso per un difensore top

L’esperto di mercato ha parlato di contatti con un grande difensore di spessore internazionale in queste ore, i dettagli

Un nome di spessore internazionale per la difesa del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di profili che possano alzare il livello di tutto il reparto, sia in questo gennaio che in vista di giugno. Un nome perfetto per la retroguardia di Allegri, per esperienza e anche per qualità, è quello di Nathan Aké, pilastro del Manchester City da anni ma che adesso non vive un momento particolarmente positivo in Premier League.

A parlarne è stato Matteo Moretto su YouTube: “Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti, dei sondaggi per capire la fattibilità dei numeri dell’operazione Nathan Akè“. L’operazione resta complessa per motivi chiari: “Il primo è sicuramente lo stipendio perché al City guadagna tanto, e poi ci sono diversi giocatori out per infortunio e bisogna capire se lo lascerà partire”. Il Milan, consapevole delle difficoltà di natura economica, le stesse che non hanno permesso alla società di chiudere per Akanji, poi andato all’Inter, lo tiene in considerazione.

Il lavoro del club prosegue su più tavoli. Restano attivi i dialoghi per Mario Gila e Radu Dragusin, ma l’attenzione su Aké conferma la volontà di esplorare opportunità di alto profilo: “Il Milan sta cominciando a capire se questo tipo di situazione si può trasformare in una opportunità di mercato“. Sul fronte centrocampo, invece, prende distanza l’ipotesi Leon Goretzka. Moretto chiarisce: “Ci sono stati dei contatti delle ultimissime ore con l’Atletico Madrid… Ad oggi i contatti principali sono con l’Atletico e non con i club italiani“. Strategia chiara, priorità definite: il Milan stringe il cerchio in difesa, con l’obiettivo di alzare qualità ed esperienza in vista della seconda parte di stagione.