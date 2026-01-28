@ML – Jacobone: “Gila subito a gennaio, il Milan ci prova”

Le ultimissime notizie relative al difensore della Lazio, destinato a lasciare la Capitale nel corso del 2026: è davvero solo questione di tempo

Nella lunga intervista ai microfoni di MilanLive.it di Alessandro Jacobone, si è parlato tanto di mercato. Immancabile un focus su Mario Gila. Il giornalista, attraverso i propri canali social, è stato tra i primi a raccontare questa trattativa. Nel frattempo, il calciatore è finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid, come emerso nei giorni da fonti spagnoli.

Il Milan grazie a Igli Tare ha guadagnato una posizione di vantaggio nella corsa a Gila, superando i cugini nerazzurri: “Sapevo che c’era l’Inter con grande vantaggio, grazie ad Ausilio che aveva sentito Lotito per questo la fonte mi disse di non innamorarmi di tale idea”.

Calciomercato Milan, colpo Gila: Furlani a lavoro

Ma nel frattempo la situazione è cambiata: “Ora Tare ha questo vantaggio di conoscere l’entourage e il calciatore. Quest’ultimo deve molto all’albanese che ha puntato su di lui, portandolo in Italia. Il Milan ora non è in svantaggio, ha un piccolo vantaggio ma alla fine si deve affondare”.

Alessandro Jacobone dà così ulteriori informazioni in merito all’affare Gila, svelando il tentativo già per l’inverno: “Dalle notizie che mi arrivano da Roma, il Milan ci sta provando adesso, anche per gennaio. Molto difficile ma ci sta provando, tutto ciò mi arriva assolutamente da fonti vicine alla Lazio”.

“Probabilità che arrivi? Sono veramente poche. Si era pensato anche ad uno scambio con svalutazione con Loftus-Cheek. C’era il problema ingaggio. Lotito sta parlando con Furlani. L’Ad può avere tutti i difetti della terra, ma se Leao ha rinnovato è per capacità sue. A livello di strategie può essere utile. Se Romagnoli dovesse rimanere, potrebbero aprirsi dei palcoscenici…”