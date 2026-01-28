@ML – Palestra al Milan, tutta la verità di Alessandro Jacobone

L’esterno italiano è sul taccuino del Diavolo: ecco come stanno effettivamente le cose. Il punto della situazione

Lunga intervista ad Alessandro Jacobone. MilanLive.it ha ascoltato il collega e tifoso rossonero per fare il punto della situazione in casa del Diavolo.

Si è chiaramente parlato tanto di calciomercato, cercando di spostare il focus sugli esterni, dove è evidente che manchi qualcosa: “Saelemaekers ha bisogno di tirare il fiato. Servono alterative solide e concrete. Non bisogna farsi sempre il segno della croce sperando che Athekame faccia bene o che Estupinan non faccia una giocata esostica. Occorre un esterno se si vuole giocare con questo sistema”.

I tifosi sognano l’arrivo di Palestra, che tanto bene sta facendo al Cagliari. Domenica è arrivato il suo primo gol in Serie A e l’Atalanta gongola, convinta di poterlo vendere a cifre davvero altissimo. Come vi abbiamo raccontato su MilanLive.it, il giocatore è sul taccuino di Igli Tare. Al momento però non c’è alcuna situazione avanzata.

Calciomercato Milan, Jacobone: “Contatti per Palestra”

Allessando Jacobone è stato così invitato a parlare di Marco Palestra di cui ha parlato sui social: “Ho fatto i complimenti al giocatore per le prestazioni che ha fatto, ma si è preso degli insulti perché è in orbita Inter”.

“Per me Palestra è un giocatore forte sul quale una grande squadra dovrebbe puntare. Non ho la bacchetta magica, è chiaro che può esplodere o no ma ha delle caratteristiche sule quali penso ci debba essere un’attenzione particolare”.

Il Diavolo ci sta pensando: “Spero che venga al Milan, anche se i timidi contatti non sono andati oltre ad “In caso noi ci saremo”. Partire adesso conviene, ma il Milan non mi sembra su queste corde. E’ un giocatore che piace a tante squadre, ma non lo so, speriamo, magari…”