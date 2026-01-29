ESCLUSIVA @ML – Alessandro Jacobone: “Gila al Milan, si prova l’anticipo. Palestra da Milan”

Intervista esclusiva al giornalista Alessandro Jacobone sul nostro canale YouTube. Mercato e non solo

Manca poco alla fine di gennaio ma il mercato del Milan potrebbe non essere finito. L’affare Mario Gila è impostato per giugno, ma non è da escludere un colpo di sorpresa in queste ultimissime ore di mercato. Alessandro Jacobone, intervenuto sul nostro canale YouTube, ha tenuto aperta questa possibilità, consapevole che però non è semplice per costi ma anche per le tempistiche. Un giocatore che piace tanto ad Alessandro è Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Cagliari in questa stagione: gli piacerebbe vederlo al Milan e un contatto c’è stato, a conferma delle nostre indiscrezioni della scorsa settimana, ma anche in questo caso si tratta di un affare molto complesso.

Con Jacobone abbiamo parlato anche di Scudetto e di obiettivi. Il giornalista spinge il Milan a fare un salto di qualità dal punto di vista mentale: l’obiettivo per una società come quella rossonera deve essere il massimo, e quindi la vittoria del titolo, ma per farlo serve fare qualche sacrificio anche sul mercato.