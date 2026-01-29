Goretzka non aspetta il Milan: lascia subito il Bayern Monaco

Il centrocampista tedesco è vicino al passaggio in un’altra squadra già in questa sessione di gennaio, sei mesi prima della scadenza

Il Milan sta per abbandonare l’idea Leon Goretzka a giugno. L’Atlético Madrid accelera dopo il blitz a Monaco e prepara l’affondo decisivo per il centrocampista tedesco, in scadenza a giugno. Nelle ultime settimane, i rossoneri hanno avuto dei contatti con il tedesco per sondare la sua disponibilità in vista dello svincolo al termine della stagione. Ma un campione come lui è ovviamente attenzionato anche da altre squadre e in particolar modo da Diego Pablo Simeone. Che, a quanto pare, è pronto a portarlo a Madrid da subito.

Goretzka ha aperto all’addio al Bayern Monaco soprattutto dopo la mancata trattativa per il rinnovo (i tedeschi vogliono abbassare il monte ingaggi). L’Atletico gli offre centralità tecnica e un ruolo di primo piano nell’élite europea, ma soprattutto lo stipendio che chiede, fattore decisivo per il sì del nazionale tedesco. Il dialogo con il Bayern procede su basi pratiche: risparmio salariale per i bavaresi, investimento mirato per i colchoneros.

Como hemos contado en los últimos días, el Atlético se lanza a por Leon Goretzka. Oferta oficial al Bayern de Múnich, que en las próximas horas deberá decidir qué camino tomar con el centrocampista alemán. https://t.co/XgrSYBiDgT — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 29, 2026

L’Atletico coprirebbe 8,5 milioni per la seconda metà di stagione di stipendio (in totale sono 17 milioni lordi), con un indennizzo ridotto per il cartellino, intorno ai 2-3 milioni: il Bayern ne aveva chiesti 10, ma ora sembra aver abbassato le proprie richieste. In caso di accordo fra le società, Goretzka potrebbe firmare subito un contratto fino al 2028. Per il Milan, pista fredda: l’uscita di scena di Goretzka indirizza le scelte verso altri profili a centrocampo, con priorità su equilibrio economico e impatto immediato. Il mercato corre e i rossoneri restano vigili, pronti a colpire su obiettivi compatibili con il progetto Allegri.