Le inglesi vogliono Pavlovic: la mossa a sorpresa del Milan per blindarlo

Alcune società inglesi hanno mostrato interesse per Pavlovic, ma il Milan è pronto ad una mossa a sorpresa per blindarlo

Strahinja Pavlovic vive una fase di rilancio totale sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo le difficoltà dello scorso anno, con l’allenatore livornese si è messo in luce con le sue qualità e caratteristiche, perfetto per il ruolo di braccetto di sinistra in una difesa a tre. Perché, oltre alle qualità difensive, è anche abile nella progressione palla al piede nelle imbucate.

Le prove offerte nelle ultime settimane hanno acceso l’interesse di alcune società estere. Secondo Tuttosport, però, il Milan ha aperto i contatti con l’entourage di Pavlovic per un rinnovo fino al 2031. L’attuale accordo termina nel 2028, dettaglio utile ma non sufficiente per il club, deciso a blindare uno dei difensori più affidabili della rosa. Da via Aldo Rossi emerge la volontà di anticipare le mosse di vari club inglesi, già attenti alla crescita del classe 2001. La linea risulta chiara: protezione immediata del patrimonio tecnico.

Il cambio di passo risulta evidente rispetto allo scorso inverno. Un anno fa Pavlovic restava vicino all’uscita, con interessi concreti da Crystal Palace, Galatasaray e Atalanta. La permanenza in rossonero ha aperto una strada nuova: prima più spazio, poi un ruolo centrale nella difesa. Oggi Allegri lo considera una pedina chiave, capace di garantire anche una certa affidabilità. La sua assenza nelle ultime gare, dopo il colpo preso alla testa a Firenze e i nove punti di sutura, si è fatta sentire, ma ora è pronto per rientrare a pieno regime e a continuare il suo percorso.