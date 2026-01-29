Mateta al Milan: “Si chiude nei prossimi giorni”

Le ultime sul futuro dell’attaccante francese, accostato anche alla Juventus, oltre che al Nottingham Forest: il punto della situazione

Jean-Philippe Mateta è pronto a lasciare il Crystal Palace. Il club inglese ha deciso di cederlo in questa sessione di calciomercato per cercare di guadagnare il più possibile dal suo addio. Il contratto in scadenza fra poco meno di un anno e mezzo non lascia molte alternative.

In queste ore così si stanno rincorrendo le voci su di lui. In Inghilterra continuano a scrivere di un interesse da parte del Diavolo, ma nel suo futuro sembra poterci essere un altro club di Premier League, il Nottingham Forest, pronto a spendere una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Il sì definitivo da parte del Crystal Palace non è ancora arrivato e c’è chi sostiene che il destino di Mateta, cercato anche dalla Juventus, in realtà possa essere un altro, al Milan.

🔴⚫️ EXCL – AC Milan now ready to hijack Nottingham Forest for Jean Philippe Mateta! ✅ Understand race is not over for Rossoneri who are confident in order to complete Mateta move in the next days. #mercato #ACM #NFFC #CPFC pic.twitter.com/SQwTfiRpAL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026

Il giornalista Sacha Tavolieri, sul proprio profilo X ufficiale, scrive, infatti, che il club rossonero sarebbe pronto a battere la concorrenza del Nottingham Forest: il Milan sarebbe fiducioso di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

Jean-Philippe Mateta, che ha compiuto 28 anni lo scorso 28 giugno, ha totalizzato in stagione ben trentaquattro presenze, con oltre 2700 minuti nelle gambe. I gol sono stati giù dieci.