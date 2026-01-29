Niente da fare per Aké, ma c’è già l’alternativa: il Milan ci prova subito

Si complica la pista che porta ad Aké, per il Milan è ancora viva un’altra pista che porta ancora in Premier League: i dettagli

Gennaio sta per finire ma il mercato del Milan potrebbe regalare un colpo di scena. L’obiettivo è sempre lo stesso: provare a rinforzare la batteria dei difensori centrali, così da dare a Massimiliano Allegri un’alternativa sia dal punto di vista numerico che per caratteristiche. Nelle ultime ore si è parlato molto di Nathan Aké del Manchester City: è il profilo perfetto per ciò che vuole Allegri, e cioè un difensore di spessore ed esperienza, ma l’affare è complicato. I Citizens, anche a causa degli infortuni, non aprono alla cessione. Inoltre Aké ha uno stipendio importante e questo sta complicando l’operazione. Si va quindi verso il no, ma c’è un’alternativa in piedi.

Più complessa la strada verso Mario Gila. I dialoghi diretti fra Giorgio Furlani e Claudio Lotito non hanno prodotto un’intesa immediata. Il Milan mantiene una posizione di vantaggio per il centrale spagnolo, con uno sguardo rivolto però a giugno, periodo nel quale la Lazio non potrà più fissare richieste elevate. Per questo gennaio invece cresce l’attenzione per Radu Dragusin: rientrato dall’infortunio al crociato, oggi ai margini del Tottenham, il rumeno valuta un ritorno in Serie A per rilanciarsi. Il Milan riceve la proposta e approfondisce le condizioni fisiche. Con pochi giorni al gong finale, Dragusin resta una soluzione concreta per completare la difesa rossonera.