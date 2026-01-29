Nkunku al Fenerbahce, non è finita: intreccio con Lookman

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante francese: la sua posizione continua ad essere in bilico. Ecco perché, il punto della situazione

Christopher Nkunku può ancora lasciare il Milan. L’attaccante francese continua ad essere nel mirino del Fenerbahce che in questi ultimi giorni è intenzionato a regalarsi un attaccante di spessore. Il giocatore fin qui non ha convinto Massimiliano Allegri e il suo staff, ma dopo il grande investimento estivo, serve un’offerta importante per l’addio.

Il club turco dovrebbe di fatto garantire al Diavolo una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. La disponibilità economica alla squadra di Istanbul non manca di certo e non è un caso se in queste ore sia tornata a bussare alla porta dell’Atalanta per Ademola Lookman. Il nigeriano è disposto al trasferimento, ma serve accontentare i bergamaschi che da sempre sono una bottega cara.

Bisogna considerare, inoltre, che Domenico Tedesco spinge per avere con se Christopher Nkunku, che conosce davvero bene. Si prevedono, dunque, ore caldissime, con il futuro del francese che si lega sempre più a quello di Lookman.

A breve capiremo come il Fenerbahce, che sta tenendo vive due trattative, deciderà di agire in vista dello sprint finale. Qualora Nkunku volasse in Turchia, il Milan si ritroverebbe con i soldi tra le mani e con un attaccante in meno da sostituire in pochissimo tempo