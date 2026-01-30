Il Milan cala il tris: da Mateta al difensore, Furlani e Tare scatenati (VIDEO)

Le ultimissime notizie sul calciomercato del Milan. Il Diavolo è pronto a calare il tris in queste ore: il punto della situazione

Si è letteralmente infiammato il calciomercato del Milan. I rossoneri sono scatenati e può succedere davvero di tutto nelle prossime ore. Sul canale YouTube di MilanLive.it, abbiamo fatto il punto della situazione, a partire da Mateta sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.

Igli Tare e Giorgio Furlani hanno superato la concorrenza del Nottingham Forest, ottenendo un’intesa col calciatore. Il via libera definitivo da parte del Crystal Palace è solo questione di tempo. Vi abbiamo così svelato cosa manca affinché il transalpino sbarchi a Milano.

Poi il focus si è spostato sul difensore. La possibilità di vedere in rossonero il tanto atteso centrale è sempre più viva: non solo Ake, che resta una pista viva, ma in queste ore è emersa un’altra importante occasione. In ultimissima battuta è stato affrontato il discorso relativo al giovane Alphadjo Cissè e quello sulle possibili cessioni. Ecco svelati così tutti i dubbi su Nkunku, per il quale però l’avventura in rossonero è ormai al capolinea