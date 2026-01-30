Milan scatenato, arriva il difensore dopo Mateta

I rossoneri vogliono fare le cose in grande in queste ultime ore di calciomercato: si punta a prendere anche il centrale tanto richiesto da Allegri

Si preannunciano ore di fuoco per il Milan. Il calciomercato rossonero è, infatti, pronto ad infiammarsi: dopo aver acquistato Fullkrug, il Diavolo si prepara a mettere le mani su Mateta. L’attaccante francese, che sembrava destinato a trasferirsi al Nottingham Forest, è ora ad un passo dal vestire la maglia del Milan.

Giorgio Furlani e Igli Tare, infatti, sono intenzionati a chiudere: c’è già il sì da parte del calciatore, desideroso di arrivare in Italia, ad una cifra sui 3,5 milioni di euro netti a stagione. Serve quello del Crystal Palace che era pronto ad incassare sui 40 milioni da parte del Nottingham.

Le prossime ore saranno cruciali, ma c’è chi sostiene che Mateta già stasera sarà a Milano, così da sottoporsi nella mattinata di domani alle visite mediche del caso prima della firma sul contratto. Ma il francese potrebbe non essere l’unico colpo in queste ultime ore di mercato. Come riporta Sky Sport, il Diavolo ci sta provando anche per un difensore: i primi nomi sul taccuino di Tare sarebbero quelli di Disasi del Chelsea e Gimenez dell’Atletico Madrid. Profili diversi, valori diversi. Poche ore e capiremo tutto