Ramos al Milan: “Cinque milioni per il difensore”

Arriva la notizia dell’acquisto da parte del club rossonero dell’esperto centrale spagnolo: il punto della situazione

E’ un calciomercato davvero caldo quello che si sta vivendo in queste ultimissime ore. Il Milan si sta rendendo protagonista con il sempre più possibile acquisto di Mateta. Serve davvero l’ultimo ok per il passaggio in rossonero dell’attaccante francese, non convocato dal Crystal Palace per il match di campionato.

La trattativa è dunque calda, ma da Casa Milan non c’è alcuna intenzione di fermarsi. Si proverà a cedere Christopher Nkunku e ad acquistare un difensore centrale. Il tanto atteso calciatore d’esperienza che possa aiutare la retroguardia rossonera.

In queste ore si sono così fatti i nomi di Ake del Manchester City e di Gimenez dell’Atletico Madrid, oltre che del solito Gila, che più facilmente arriverà in estate. Ma un’altra idea non è mai tramontata, una suggestione, che porta il nome di Sergio Ramos.

Calciomercato Milan, colpo Ramos: la rivelazione dall’Iraq

Il classe 1986 ha lasciato i messicani del Monterrey ed è pronto a legarsi ad una nuova squadra, per un’ultima esperienza. Una decisione non è stata ancora presa, ma la voglia di giocare è ancora tanta. Le offerte sul tavolo non mancano e una arriva addirittura dall’Iraq.

E’ stato il presidente dell’Al Quwa Al Jawiya, squadra di Baghdad, Maad Badai, a svelare la notizia ai media iracheni: “L’offerta fatta alla stella spagnola Sergio Ramos è autentica e sincera al cento per cento. È stata fatta dalla dirigenza del club e il suo agente l’ha accettata volentieri. Stiamo ancora aspettando la risposta del giocatore all’offerta di Al-Quwa Al-Jawiya, e abbiamo anche appreso che il Milan è entrato in gioco e ha offerto al difensore spagnolo uno stipendio di cinque milioni di dollari. Pertanto, stiamo continuando le trattative e aspettiamo la risposta ufficiale del giocatore”. Badai, dunque, ha parlato anche di questa presunta proposta da parte del Milan. Non ci resta che attendere