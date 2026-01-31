Affare fatto: dal Bayern Monaco al Milan, chiusa la trattativa

I rossoneri hanno chiuso l’affare con il Bayern Monaco per un giovane terzino: verrà aggregato alla squadra Primavera

Negli ultimi giorni di mercato la dirigenza del Milan è al lavoro sia per il presente che per il futuro. Oltre alla trattativa ben avviata per Jean-Philippe Mateta, al blocco di Axel Disasi e alla chiusura per Alphadjo Cissé, arriva un altro tassello importante per il vivaio. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il Milan ha chiuso l’arrivo di Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco.

Chi è Magnus Dalpiaz

Terzino destro classe 2008, nato a Innsbruck, il giovane austriaco approda in rossonero in prestito con diritto di riscatto e verrà inserito nella formazione Primavera. Per il Milan si tratta del secondo innesto del 2008 dopo l’ufficialità di Malick Cissé, conferma di una strategia chiara sul fronte Under.

🚨⏳ AC Milan are pushing to sign Magnus #Dalpiaz with immediate effect. Concrete negotiations are ongoing with FC Bayern and the player’s camp. Talks are set to continue on Saturday. Understand that Milan’s plan is for the 18 y/o right-back to train with the first team… pic.twitter.com/GlAFZ4LtjA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2026

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco dal 2019, Dalpiaz ha mostrato qualità importanti nonostante l’età. Difensore duttile, utilizzabile su entrambe le corsie e all’occorrenza al centro della linea, ha già maturato esperienza con il Bayern Monaco II in Regionalliga, con 17 presenze stagionali, alle quali si aggiungono 5 gare di Youth League. Destro naturale, possiede spinta offensiva e tempi di inserimento, qualità certificate dai 16 gol realizzati nel percorso giovanile. Il Milan investe ancora sui giovani: Dalpiaz entra in un progetto tecnico pensato per crescere talento e valore.