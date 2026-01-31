Il Milan e la gestione del calciatore: prevenzione e sostenibilità

Il responsabile sanitario del club rossonero, Stefano Mazzoni, al convegno ADISE sul lavoro strutturato e la prevenzione

Nell’ambito degli eventi legati al Calciomercato, si è svolto a Milano il convegno ADISE dal titolo “Gestione del calciatore come asset di mercato: performance, prevenzione e sostenibilità sportiva”.

All’evento è intervenuto anche Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del Milan, in qualità di vicepresidente di LAMICA – Associazione Medici Italiani del Calcio. Nel corso del panel è stata sottolineata l’importanza di un lavoro strutturato sul calciatore fin dal suo ingresso in società.

Il focus è stato così posto alla gestione quotidiana e alla prevenzione: elementi fondamentali per tutelare la salute dell’atleta, ottimizzare la performance e garantire una sostenibilità sportiva nel medio-lungo periodo. Tale approccio conferma l’attenzione scrupolosa del Milan verso modelli di gestione moderni e integrati, sempre più centrali nel calcio di oggi.