Il Milan ha preso Idrissi dal Chelsea

Il Milan ha chiuso un’operazione con il Chelsea, ma non si tratta di Disasi: un altro acquisto per il futuro, i dettagli

Mentre si aspettano notizie dal Crystal Palace per sbloccare l’affare Mateta, il Milan parla col Chelsea per il possibile acquisto di Disasi, il difensore centrale che piace tanto a Igli Tare e che convince anche Allegri. Sappiamo che da tempo l’allenatore ha chiesto un rinforzo anche per la retroguardia: il francese, in uscita dai Blues, è la giusta occasione ma ci sono delle valutazioni in corso. Intanto però le due società, che da anni portano avanti trattative e accordi, hanno formalizzato un’altra operazione: il Milan ha infatti preso dal Chelsea il giovanissimo Idrissi, un centrocampista offensivo marocchino ma con passaporto inglese.

Classe 2007, è l’ennesimo colpo dei rossoneri in ottica futura. Oggi infatti la società ha chiuso per l’arrivo di Cissé dall’Hellas Verona (ma resterà in prestito al Catanzaro fino a fine stagione) e ha messo le mani anche su Magnus Dalpiaz del Bayern Monaco. A questi, ora, si aggiunge anche Idrissi. Vedremo se poi dal Chelsea arriverà anche Disasi. Il mercato chiuderà lunedì 2 febbraio alle ore 20:00.