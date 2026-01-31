Maignan a Casa Milan, arriva la firma: tutti i dettagli

Il portiere è appena arrivato in sede per mettere nero su bianco. Ora è tutto fatto per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore

E’ tutto pronto. Mike Maignan è a Casa Milan, insieme al suo entourage e a Giorgio Furlani, per mettere la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2030, più un ulteriore anno.

A pochi mesi dalla scadenze, il capitano e il Diavolo hanno deciso di giurarsi amore eterno. Le difficoltà sono state gettate alle spalle e le parti hanno trovato l’accordo a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. La fumata bianca era arrivata nei giorni scorsi.

Mike Maignan è adesso così in sede per le foto di rito. A breve ci sarà il comunicato ufficiale che metterà definitivamente fine ad una trattativa lunghissima.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI