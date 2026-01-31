Milan, arriva anche il difensore: Tare ha scelto l’obiettivo numero uno

Anche un difensore al Milan in queste ultime ore di mercato oltre a Mateta: Tare pesca ancora in casa Chelsea, è lui l’obiettivo

Il Milan attende il via libera da Londra per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. L’affare è definito: la società rossonera e il calciatore aspettano solo il sì definitivo del Crystal Palace per formalizzare l’accordo. Max Allegri avrà quindi anche un altro centravanti a disposizione, e che attaccante. Senza ombra di dubbio, uno dei migliori degli ultimi anni in Premier League. Inoltre, le sue caratteristiche si sposano molto bene con ciò che Allegri vuole dai suoi attaccanti, a differenza di Nkunku (che però spinge per restare). Intanto però Igli Tare lavora anche per prendere un difensore centrale in queste ultime ore di mercato a disposizione. Il nome forte oggi è quello di Disasi, in uscita dal Chelsea.

Matteo Moretto, esperto di mercato, su YouTube ha fatto il punto della situazione e ha confermato che c’è la volontà da parte del direttore sportivo rossonero di portare a Milano il centrale francese: “Non diciamo che arriverà sicuramente, ma è il nome su cui il direttore sportivo ha focalizzato la sua attenzione. Il Chelsea aveva chiuso il prestito al West Ham ma nelle ultime ore si è inserito il Milan. In questi mesi è stato offerto ma l’ha sempre tenuto lì come alternativa per gli ultimi giorni di mercato. Tare ora vorrebbe portarlo in rossonero. Tralasciando Gimenez che non è una possibilità, quello più semplice è Disasi“.